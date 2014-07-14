Депутаты предложили многодетным мамам заняться решением проблемы нехватки детских садов 

В Приморье в список на получение мест в детских садах включено более 29 тысяч малышей, из них 502 ребенка нуждаются в путевках уже сегодня. Приморские депутаты предложили несколько выходов из этой ситуации, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ЗАКС.

Как сообщила вице-губернатор – директор департамента образования и науки Наталья Бондаренко, в 2019 году на мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования в Приморском крае, запланировано 556 млн рублей из федерального, краевого и местных бюджетов.

Средства предусмотрены на строительство двух детских садов по 120 мест и приобретение одного типового садика (от 150 до 170 мест) во Владивостоке. Кроме того, продолжается строительство детского сада в с. Хмыловка Партизанского муниципального района, достраиваются объекты в Большом Камне, Дальнереченске и Спасске. В текущем году для дошкольников планировалось создать более 1000 мест. Но, как констатировала вице-губернатор, учитывая темпы строительства, неосвоение средств и срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию уже очевидны.

Так, на объекте «Детский сад по ул. Крыгина, д. 84» подрядной организацией ООО «Горстрой» установлено ограждение строительной площадки, выполнены земляные работы, ведутся монтаж фундаментов (степень готовности 50%) и работы по выносу электрических кабелей. Общая техническая готовность объекта составляет 12%, на стройке работают 4 единицы спецтехники и 17 рабочих.

Строительство детского сада на ул. Кипарисовая, 4 ведет ООО «Подгороденка». Подрядчиком выполнены земляные работы, монтаж фундамента, возведены стены подвала, запланирована обратная отсыпка котлована. На объекте задействовано 8 единицы спецтехники и 19 рабочих, готовность объекта около 6%.

Под вопросом и приобретение здания под детский сад в жилом районе Зеленый угол из-за низкой строительной готовности объекта.

Как запасной вариант рассматривается вопрос о покупке здания детского сада на 120 мест (стоимость 120 млн. рублей) в новом жилом микрорайоне "Надеждинское Полесье" в с. Вольно-Надеждинское, который почти достроен. Застройщиком объекта является резидент Свободного порта Владивосток ООО "Зима Южная". В августе департамент направил в адрес Минпросвещения РФ письмо о согласовании замены объекта выкупа.

В целом в рамках федерального проекта "Создание условий для обеспечения трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" в Приморье в 2019-2021 годах запланировано построить 18 объектов и создать 3080 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях. Всего на реализацию проекта предусмотрено: на 2019 год - 251 млн. рублей, на 2020 год – 747 млн рублей, на 2021 год – 1,7 млрд рублей.

В 2019 году на проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации 15 дошкольных образовательных учреждений в 10 муниципальных образованиях края в краевом бюджете запланировано 91,3 млн. рублей. Речь идет о детских садах во Владивостоке, Находке, Артеме, Уссурийске, Кавалерово, Хасанском, Хорольском, Чугуевском и Шкотовском районах. В настоящее время готова только проектно-сметная документация по объекту "Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной г. Уссурийск, п. Радужный" на сумму 6,9 млн. рублей.

В 2020 году запланировано строительство двух детских садов на 240 мест каждый в районе б.Патрокл во Владивостоке. Стоимость объектов 333 и 341 млн рублей соответственно. Первые аукционы по выбору подрядчиков не состоялись, по результатам повторных торгов ведется работа по заключению контракта.

На фоне серьезных проблем со строительством детских садов для создания дополнительных мест в Приморье предлагается более активно использовать негосударственный сектор. Как сообщила Наталья Бондаренко, в рамках регионального проекта "Демография" предусмотрена компенсация затрат на приобретение средств обучения и воспитания для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми. Как отметила руководитель департамента, получить помощь из бюджета можно даже открыв небольшую ясельную группу, поэтому заняться этим могут, например, многодетные мамы.

Рассматривается также возможность возведения при необходимости пристроек к действующим детским садам и расширение помещений с помощью замены мебели. Депутат Сергей Слепченко предложил проанализировать потребности муниципальных образований и разработать краевую целевую программу, в рамках которой можно будет за счет краевого бюджета обновить мебель в детских садах или отремонтировать помещения.

По мнению депутата Игоря Чемериса, необходимо не только строить детские сады, но и внедрять вариативные формы образования: «В общей политике государства в области образования наша задача давать качественное дошкольное образование. Но какие формы использовать и как выстраивать образовательный процесс зависит от конкретной ситуации на территории, плотности населения, обеспеченности кадрами и других условий».

В своем решении комитет обратил внимание Администрации Приморского края на низкую строительную готовность детских садов во Владивостоке и срыв сроков строительства объекта в районе Зеленый угол.

Депутаты рекомендовали органам исполнительной власти усилить контроль за ситуацией. Профильному департаменту, в частности, предлагается обеспечить полное освоение бюджетных средств, а муниципалитетам рассмотреть возможность создания условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]