Мест в детских садах становится больше

1220 дополнительных мест введут в детских садах в 2020 году в Приморье. Большая часть из них придется на новые дошкольные учреждения, остальные – на уже действующие образовательные организации, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Всего планируется открыть семь новых детских садов общей вместимостью 1165 мест, 255 из которых предназначены для воспитанников в возрасте до трех лет. Дошкольные учреждения начнут работать во Владивостоке по адресам: Кипарисовая, 4, Крыгина, 84, и Маковского, 157а. Еще одна образовательная организация расположится в микрорайоне «Снеговая падь».

Кроме того, новые детские сады появятся в Дальнереченске и Большом Камне, селе Хмыловка Партизанского района.

Дополнительные группы станут действовать на базе детского сада №2 «Василек» села Первомайское Михайловского района, детского сада №1 «Радуга» поселка Шкотово Шкотовского района, школы №5 села Глазковка Лазовского района.

«На 2020 год запланирована большая работа по ликвидации очереди в детские сады Приморья. В частности, планируется начать строительство еще трех дошкольных учреждений общей вместимостью 520 мест в Шкотовском и Чугуевском районах, Уссурийском городском округе. Наша задача – окружить заботой жителей края, которые собираются завести семью или уже стали полноценной ячейкой общества. Материнский капитал, места в яслях и школах – все это помогает создавать комфортные условия для молодых родителей», – подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Отметим, в Приморье ведется масштабная плановая работа по ликвидации очереди в детские сады. Так, в 2019 году было создано 492 дополнительных места для малышей, 310 из них – это ясли.

В частности, настоящим подарком для жителей Владивостока стал детский сад «Матрешка», рассчитанный на 60 мест. Все они предназначены для малышей в возрасте до трех лет.

«Сад оказался очень востребованным, все группы укомплектованы полностью. Охвачен Ленинский район и часть других городских территорий», – рассказала заведующая Елена Гончаренко.

Интересно, что новый детский сад расположился в здании, которое раньше принадлежало заводу «Эра», а после его передали на баланс города, капитально отремонтировали, восстановили все от систем коммуникаций до фасада. Для малышей были закуплены новая мебель и развивающие игрушки

«Новый детский сад и мне, и моему ребенку очень нравится. Здесь очень уютно и красиво. Воспитатель всегда находится на связи, рассказывает, как сын себя ведет, чем они сегодня занимаются, отправляет фото и видео. Я вижу, как группа гуляет на улице, танцует в музыкальном зале, кушает. Конечно, это очень волнительно, интересно и позволяет не пропустить важных моментов из жизни детей», – поделилась мама одного из воспитанников детского сада «Матрешка» Виктория Трапезникова.

Напомним, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет – одна из важных составляющих национального проекта «Демография». Важность этой работы подчеркнул Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию в январе 2020 года.

«Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов, но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причем 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году. Всего же за три года на эти цели должно быть направлено 147 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов», – заявил Владимир Путин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]