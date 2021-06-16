Завершить строительство детского сада в Снеговой Пади должны до конца года

На улице Анны Щетининой во Владивостоке продолжается строительство детского сада на 240 мест. Сейчас на объекте ведутся электромонтажные и сантехнические работы, монтаж фасада, устройство стяжки на кровле. Общая готовность объекта составляет 70 %.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, детский сад рассчитан на 240 малышей. Это будет современное трехэтажное здание со спортивным и музыкальным залами. На уровне второго этажа установят большие витражные окна от пола до потолка, благодаря чему группы гораздо лучше наполняются дневным светом. Предусмотрены просторные групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы. Будут в детсаду и ясельные группы.

Как уточнили специалисты управления архитектуры и строительства объектов ВГО, завершить строительство дошкольного учреждения в микрорайоне планируется до конца этого года.

Отметим, что одна из самых острых проблем Снеговой Пади – нехватка мест в детских садах и школах. Сейчас здесь работают две школы и три детских сада, однако некоторые дети вынуждены посещать социальные учреждения далеко от дома.

Помимо детского сада в микрорайоне планируют построить и школу. Как вариант, для реализации такого проекта может быть заключено концессионное соглашение, после чего объект может быть выкуплен муниципалитетом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]