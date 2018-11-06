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Новые автобусы выйдут на маршруты во Владивостоке

Новые автобусы выйдут на маршруты во Владивостоке

Источник фото: vlc.ru

Сразу восемь новых автобусов отечественного производства 2020 года выпуска готовят во Владивостоке к выходу на линию. Низкопольные машины модели ПАЗ Вектор Next закупили в компании «Каслар», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vlc.ru.

Сейчас автобусы проходят процедуру государственной регистрации.

«Это машины среднего класса вместимостью 71 человек, – рассказал заместитель директора автопредприятия Сергей Храмылев. – В салоне 19 посадочных мест, еще 52 человека могут ехать стоя. Автобусы оборудованы пневмоподвеской, благодаря чему имеют возможность перевозить пассажиров на инвалидных колясках. Это автомобили с низким уровнем шума и вибрации, предназначенные для работы в городских условиях». 

На линию ПАЗы, стоимость каждого их которых составляет около 4 миллионов рублей, выйдут в ближайшие дни. Сейчас в компании решают, на каких именно маршрутах они будут работать.

Напомним, это не первое приобретение коммерческих автоперевозчиков в этом году. Так, в июне cразу восемь новых автобусов большой вместимости вышли на маршруты № 23 и 49. Их приобрели компании «ВАК» и «Раннер», заключившие контракт с крупным китайским автобусным производителем Yutong.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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