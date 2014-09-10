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Восемь новых автобусов вышли сегодня на маршрут № 95 во Владивостоке

Восемь новых автобусов вышли сегодня на маршрут № 95 во Владивостоке

Фото: Администрация Приморского края

Сразу восемь автобусов ПАЗ вышли 24 декабря во Владивостоке на маршрут № 95 «Снеговая Падь (Поликлиника № 9) – Суханова». Это транспортные средства из второй партии автобусов, которые в этом году закупили городские власти. Новая техника встала на линию вместо устаревших автобусов типа «Фольксваген Крафтер», которые ушли в резерв.

Как сообщили в администрации города, новые автобусы не только вместительнее прежних, но и ходят теперь намного чаще.

«Если раньше на маршруте было 2-3 автобуса, то теперь их восемь, – пояснили в управлении. – А это значит, что существенно сократилось время ожидания автобуса. Теперь оно составляет от 5 до 10 минут».

Вышедшие на маршрут ПАЗы – из числа 102 автобусов, которые в этом году на выделенные из краевого бюджета средства закупила администрация Владивостока. 100 автобусов – дизельные и два – на электрической тяге (электробусы). Все транспортные средства уже находятся в краевом центре, часть из них оформлена и работает на линии. Новые автобусы сегодня перевозят пассажиров на маршрутах № 15, 15к, 29, 42, 44д и 95.

Все дизельные автобусы передаются на баланс муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1», электробусы – ОАО «Электрический транспорт».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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