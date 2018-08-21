Новые автобусы прошли испытание непогодой
35 автобусов из ста, которые в этом году закупила администрация Владивостока, сегодня работают на городских маршрутах. Они успешно прошли испытание непогодой, ни один не стал участником ДТП. Оставшиеся 65 машин проходят необходимые процедуры оформления и до конца года тоже выйдут на линию, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.
«35 автобусов вышли на четыре маршрута: № 15, 15к, 29д и 44, - рассказал заместитель директора МПВ «ВПОПАТ № 1» Виталий Бобров. – Это машины марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ», которые хорошо отработали в снегопад, - ни одна не стала участником дорожно-транспортных происшествий. Этому способствовала, в том числе, и высокая квалификация наших водителей, каждый из которых прошел необходимую в таких случаях аттестацию».
По словам Виталия Боброва, преимущество новых автобусов в том, что они укомплектованы внесезонными шинами, что не потребовало в конце осени дорогостоящей «переобувки».
«Довольны новыми автобусами и мы, и пассажиры, – говорит водитель автобусного маршрута № 15 Сергей Кольцов, за плечами которого 20 лет стажа. – При необходимости включаем климат-контроль, в салоне становится тепло. Летом выручит кондиционер. Одним словом, к машинам нареканий нет».
Напомним, в этом году администрация города закупила на выделенные из краевого бюджета средства 102 автобуса, в том числе два электробуса. На их закупку потрачено около 1 миллиарда рублей. Новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, терминалами безналичной оплаты проезда, автоинформаторами и другим современным оборудованием.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
06.11.2019 49 новых автобусов выйдут на пять проблемных маршрутов
-
08.08.2019 Владивостокская мэрия закупила 95 новых автобусов для пассажирских перевозок
-
06.11.2018 Пять новых автобусов выйдут на 55-й маршрут Владивостока
-
18.12.2018 Шесть новых автобусов получили прописку на маршруте № 40 во Владивостоке
-
21.08.2018 Дополнительные автобусы будут ходить на остров Русский в новом учебном году
-
14.05.2019 95 автобусов планирует закупить администрация Владивостока в этом году
Добавить комментарий