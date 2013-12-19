Владивостокская мэрия закупила 95 новых автобусов для пассажирских перевозок
9 августа во Владивостоке ожидают прибытия первой партии автобусов, которые в этом году на выделенные из краевого бюджета средства закупили городские власти. Все машины будут оформлены в муниципальную собственность и переданы на баланс предприятия «ВПОПАТ-1», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
По словам и. о. директора «ВПОПАТ-1» Игоря Гнедько, все 95 автобусов решено разместить на Корнилова, 15а. Для этого здесь есть все возможности: большая охраняемая территория, теплые боксы, автомойка. Но самое главное, работает штат высококлассных механиков.
В августе ожидается прибытие первой партии автобусов – 46 единиц. Все они прибудут в город в период с 9 по 25 августа. Осенью, после оформления, машины планируется выпустить на маршруты, список которых сейчас формируется.
Прибытие второй партии автобусов, как следует из контракта, запланировано на декабрь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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