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50 новых автобусов для пассажирских перевозок закупят для Владивостока
50 новых автобусов планирует закупить в следующем году администрация Владивостока. Они будут переданы муниципальному предприятию «ВПОПАТ № 1», которое занимается городскими пассажирскими перевозками, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Накануне, 23 октября отмечался профессиональный праздник работников автомобильного транспорта. Глава дальневосточной столицы вручил грамоты и благодарственные письма работникам городского предприятия пассажирских перевозок «Владивостокское производственное объединение пассажирского транспорта № 1» (ВПОПАТ № 1).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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