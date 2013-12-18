50 новых автобусов для пассажирских перевозок закупят для Владивостока

50 новых автобусов планирует закупить в следующем году администрация Владивостока. Они будут переданы муниципальному предприятию «ВПОПАТ № 1», которое занимается городскими пассажирскими перевозками, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Накануне, 23 октября отмечался профессиональный праздник работников автомобильного транспорта. Глава дальневосточной столицы вручил грамоты и благодарственные письма работникам городского предприятия пассажирских перевозок «Владивостокское производственное объединение пассажирского транспорта № 1» (ВПОПАТ № 1).





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]