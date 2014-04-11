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Во Владивостоке идет набор водителей для работы на новых автобусах

Во Владивостоке идет набор водителей для работы на новых автобусах

Фото: Администрация г. Владивостока

Отучиться на водителя автобуса сегодня можно бесплатно на базе муниципального предприятия «ВПОПАТ-1». Здесь заключили договор с одной из городских автошкол и приглашают будущих водителей получить новую профессию. Окончившие курсы будут трудоустроены на предприятии, а стоимость обучения будет вычитана частями из их будущей зарплаты.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, необходимость набора водителей возникла на предприятия после приобретения городскими властями новых автобусов. Часть из них уже прибыла во Владивосток и готовится к выходу на маршруты.

«Учитывая, что город приобрел сразу 95 автобусов, а на один автобус полагается два водителя, мы заранее ведем набор специалистов, чтобы машины максимально быстро могли выйти на линию, - сообщил директор МУП «ВПОПАТ-1» Игорь Гнедько. – Приглашаем как водителей с категорией Д, которые имеют право управлять автобусом, так и водителей категории В, которые могут пройти у нас переобучение».

Игорь Гнедько подчеркнул, что обучение бесплатно при условии, что выпускник автошколы заранее заключит договор с предприятием о будущем трудоустройстве. Сумма за обучение затем будет вычитана частями из его зарплаты. Особенно интересно это предложение должно стать иногородним специалистам – им предприятие предоставляет общежитие.

Обращаться по вопросу трудоустройства на «ВПОПАТ-1» и обучения в автошколе можно по адресу ул Корнилова, 15а и тел. (423) 2095-062.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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