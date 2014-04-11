Во Владивостоке идет набор водителей для работы на новых автобусах
Отучиться на водителя автобуса сегодня можно бесплатно на базе муниципального предприятия «ВПОПАТ-1». Здесь заключили договор с одной из городских автошкол и приглашают будущих водителей получить новую профессию. Окончившие курсы будут трудоустроены на предприятии, а стоимость обучения будет вычитана частями из их будущей зарплаты.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, необходимость набора водителей возникла на предприятия после приобретения городскими властями новых автобусов. Часть из них уже прибыла во Владивосток и готовится к выходу на маршруты.
«Учитывая, что город приобрел сразу 95 автобусов, а на один автобус полагается два водителя, мы заранее ведем набор специалистов, чтобы машины максимально быстро могли выйти на линию, - сообщил директор МУП «ВПОПАТ-1» Игорь Гнедько. – Приглашаем как водителей с категорией Д, которые имеют право управлять автобусом, так и водителей категории В, которые могут пройти у нас переобучение».
Игорь Гнедько подчеркнул, что обучение бесплатно при условии, что выпускник автошколы заранее заключит договор с предприятием о будущем трудоустройстве. Сумма за обучение затем будет вычитана частями из его зарплаты. Особенно интересно это предложение должно стать иногородним специалистам – им предприятие предоставляет общежитие.
Обращаться по вопросу трудоустройства на «ВПОПАТ-1» и обучения в автошколе можно по адресу ул Корнилова, 15а и тел. (423) 2095-062.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
08.08.2019 Владивостокская мэрия закупила 95 новых автобусов для пассажирских перевозок
-
14.05.2019 95 автобусов планирует закупить администрация Владивостока в этом году
-
21.08.2018 Дополнительные автобусы будут ходить на остров Русский в новом учебном году
-
06.01.2018 Сотрудники ДПС вмешались в беседу с "поправлением курток" водителей во Владивостоке
-
28.01.2015 Руководство ВПОПАТ-1 жестко пресекает факты «неучтенной» выручки со стороны водителей автобусов
-
11.04.2014 Транспортники Владивостока опасаются сбоев перевозок после 5 мая
Добавить комментарий