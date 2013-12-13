100 новых пассажирских автобусов и 2 электобаса скоро выйдут на городские маршруты во Владивостоке. Сегодня прошла приемка первой партии. Какие приятные изменения ждут горожан, с подробностями Виктория Сатдарова.

Вот они, красивые, стоят и ждут своей очереди. Подъемная площадка для инвалидов, валидаторы, система видео-наблюдения и даже внешний громкоговоритель — уже в начале этой недели все удобства смогут оценить сами пассажиры.

Наталья Войновская, председатель комитета по городскому хозяйству думы города Владивостока:- «Автобусы нам конечно же понравились, они современные. Почти миллиард рублей было заложено. На сегодняшний день получено 36 автобусов, остальные должны выйти до конца декабря этого года».

Автобусы марки «Лиаз» будут возить пассажиров на Остров Русский. «Пазам» выделены более сложные, рельефные маршруты на острове Попова. Поддерживать хорошее техническое состояние отечественного автопрома будет собственный дилерский центр на территории города, но главное помнить, что эта ответственность не только обслуживающей организации, но и самих пассажиров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]