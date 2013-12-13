100 новых пассажирских автобусов и 2 электобаса выйдут на городские маршруты Владивостока. Видеорепортаж Виктории Сатдаровой.
100 новых пассажирских автобусов и 2 электобаса скоро выйдут на городские маршруты во Владивостоке. Сегодня прошла приемка первой партии. Какие приятные изменения ждут горожан, с подробностями Виктория Сатдарова.
Вот они, красивые, стоят и ждут своей очереди. Подъемная площадка для инвалидов, валидаторы, система видео-наблюдения и даже внешний громкоговоритель — уже в начале этой недели все удобства смогут оценить сами пассажиры.
Наталья Войновская, председатель комитета по городскому хозяйству думы города Владивостока:- «Автобусы нам конечно же понравились, они современные. Почти миллиард рублей было заложено. На сегодняшний день получено 36 автобусов, остальные должны выйти до конца декабря этого года».
Автобусы марки «Лиаз» будут возить пассажиров на Остров Русский. «Пазам» выделены более сложные, рельефные маршруты на острове Попова. Поддерживать хорошее техническое состояние отечественного автопрома будет собственный дилерский центр на территории города, но главное помнить, что эта ответственность не только обслуживающей организации, но и самих пассажиров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
02.09.2019 Еще пять автобусов приобретет администрация Владивостока до конца года
-
15.08.2019 Новые автобусы поедут по городским маршрутам Владивостока
-
08.08.2019 Владивостокская мэрия закупила 95 новых автобусов для пассажирских перевозок
-
18.12.2018 Шесть новых автобусов получили прописку на маршруте № 40 во Владивостоке
-
19.12.2013 Парк пассажирских автобусов Владивостока обновлен на три четверти
-
13.12.2013 Игорь Пушкарев расставит "Акценты" по поводу реформы общественного транспорта
Добавить комментарий