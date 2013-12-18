Еще пять автобусов приобретет администрация Владивостока до конца года

Администрация Владивостока объявила аукцион на приобретение пяти пассажирских автобусов. Соответствующий лот размещен на портале госзакупок. На приобретение машин власти намерены потратить 26 миллионов 530 тысяч рублей. Такова максимальная, начальная цена контракта.

Как сообщили в администрации города, указанная сумма – остаток от выделенных средств из краевого бюджета. На приобретение автобусов в этом году администрации Владивосток был выделен 1 миллиард рублей.

Мэрия намерена закупить пять низкопольных автобусов средней вместимости не ранее 2019 года выпуска. По условиям контракта победитель аукциона должен поставить их до конца года.

Напомним, в конце июня администрация города уже приобрела 95 дизельных автобусов «ЛиАЗ» и «ПАЗ». Часть из них уже прибыла во Владивосток и готовится к выходу на маршруты. Вторую партию ждут в декабре.

Еще один контракт власти заключили 29 июля. Речь идет о двух электробусах и зарядной станции. В соответствии с контрактом, поставщик - компания «Лига Авто» - обязана доставить в краевой центр две машины на аккумуляторных батареях (это будут электробусы производства «ЛиАЗ»), а также установить зарядную станцию до 15 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]