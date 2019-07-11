Первый электробус прибыл во Владивосток
Один из двух закупленных в этом году городскими властями электробус ЛиАЗ-6274 благополучно прибыл во Владивосток, — сообщают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы краевой столицы.
Его доставили из Московской области на специальной платформе и выгрузили в городском троллейбусном депо. Со дня на день здесь ожидают прибытия второго электробуса. Параллельно на улице Новоивановской идет подготовка к монтажу зарядной станции, которая тоже уже находится во Владивостоке.
Как сообщили в управлении транспорта администрации города, оба электробуса и зарядная станция собраны на Ликинском автобусном заводе в этом году. Электробусы являются низкопольными и вмещают 85 пассажиров. Каждая машина оборудована системой отопления, кондиционером, бегущей строкой для граждан с нарушениями слуха, системами звукового оповещения и ГЛОНАСС, другими современными опциями.
«Нам важно протестировать электробусы, попробовать их в эксплуатации, - говорит начальник управления транспорта Александр Иванов. — Если они покажут себя с хорошей стороны, будем дальше развивать в городе электрический транспорт».
Напомним, контракт на поставку во Владивосток двух электробусов ЛиАЗ-6274 в администрации города заключили 29 июля этого года. Средства на их покупку выделили краевые власти. В соответствии с контрактом, поставщик — компания «Лига Авто» — обязана доставить в краевой центр две машины на аккумуляторных батареях и зарядную станцию. Планируется, что электробусы будут курсировать по маршруту Луговая – Железнодорожный вокзал. Ультрабыструю зарядную станцию поставщик установит на улице Новоивановской.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
03.12.2019 Электробусы появятся на дорогах города
-
22.11.2019 Новые автобусы прошли испытание непогодой
-
06.11.2019 49 новых автобусов выйдут на пять проблемных маршрутов
-
02.09.2019 Еще пять автобусов приобретет администрация Владивостока до конца года
-
30.07.2019 Два электробуса прибудут во Владивосток до середины ноября
-
11.07.2019 Два электробуса и заправочная станция за 77,8 млн рублей появятся во Владивостоке
Добавить комментарий