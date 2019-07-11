Первый электробус прибыл во Владивосток





Один из двух закупленных в этом году городскими властями электробус ЛиАЗ-6274 благополучно прибыл во Владивосток, — сообщают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы краевой столицы.

Его доставили из Московской области на специальной платформе и выгрузили в городском троллейбусном депо. Со дня на день здесь ожидают прибытия второго электробуса. Параллельно на улице Новоивановской идет подготовка к монтажу зарядной станции, которая тоже уже находится во Владивостоке.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, оба электробуса и зарядная станция собраны на Ликинском автобусном заводе в этом году. Электробусы являются низкопольными и вмещают 85 пассажиров. Каждая машина оборудована системой отопления, кондиционером, бегущей строкой для граждан с нарушениями слуха, системами звукового оповещения и ГЛОНАСС, другими современными опциями.

«Нам важно протестировать электробусы, попробовать их в эксплуатации, - говорит начальник управления транспорта Александр Иванов. — Если они покажут себя с хорошей стороны, будем дальше развивать в городе электрический транспорт».

Напомним, контракт на поставку во Владивосток двух электробусов ЛиАЗ-6274 в администрации города заключили 29 июля этого года. Средства на их покупку выделили краевые власти. В соответствии с контрактом, поставщик — компания «Лига Авто» — обязана доставить в краевой центр две машины на аккумуляторных батареях и зарядную станцию. Планируется, что электробусы будут курсировать по маршруту Луговая – Железнодорожный вокзал. Ультрабыструю зарядную станцию поставщик установит на улице Новоивановской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]