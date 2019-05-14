Электробусы появятся на дорогах города

Два электробуса, закупленные администрацией Владивостока, находятся в пути и к середине декабря должны прибыть в Приморье, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на управлении транспорта администрации города.

Электробусы и зарядная станция на специальных автомобильных платформах в пятницу, 29 ноября, вышли из города Ликино-Дулёво Московской области и уже проследовали Екатеринбург.

«Ожидаем прибытия электробусов «ЛиАЗ» к 15 декабря, – рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. – Поставщик немного опоздал со сроками поставки, за это будет вынужден выплатить неустойку».

Владивосток получит два больших низкопольных электробуса вместимостью 85 человек. Каждая машина оборудована системой отопления, кондиционером, бегущей строкой для граждан с нарушениями слуха, системами звукового оповещения и ГЛОНАСС, другими современными опциями.

«Экологичность – один из важнейших аргументов для покупки такого вида транспорта, – говорит Александр Иванов. – Нам важно протестировать электробусы, попробовать их в эксплуатации, и если они покажут себя с хорошей стороны, будем дальше развивать в городе электрический транспорт».

Напомним, контракт на поставку во Владивосток двух электробусов в администрации города заключили 29 июля этого года. Средства на их покупку выделили краевые власти. В соответствии с контрактом, поставщик - компания «Лига Авто» - обязана доставить в краевой центр две машины на аккумуляторных батареях и зарядную станцию. Планируется, что электробусы будут курсировать по маршруту Луговая – Железнодорожный вокзал. Ультрабыструю зарядную станцию поставщик установит на улице Новоивановской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]