К системе ГЛОНАСС подключено 100 % общественного транспорта Владивостока

К системе ГЛОНАСС во Владивостоке на сегодняшний день подключен весь общественный транспорт: автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы. Это позволяет пассажирам и специалистам профильного направления отслеживать местонахождение транспортных средств в то или иное время, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В управлении транспорта администрации города уточняют, что именно на основе данных системы ГЛОНАСС работают приложения, которые доступны в мобильном варианте и на экране компьютера.

«Сегодня к услугам пассажиров Владивостока несколько приложений, где в реальном времени можно узнать местонахождение нужного автобуса, электробуса, трамвая или троллейбуса, - рассказал начальник управления Александр Иванов. – Официальный из них – только один. Это сайт go2bus.ru, куда информация поступает из геоинформационной системы «Управление пассажирским транспортом». Остальные приложения используют данные уже этого портала».

Александр Иванов уточнил, что речь идет о приложениях 2gis.ru, Яндекс.Карты и bustime.ru.

Кроме того, на «умных» остановках Владивостока продолжается подключение информационных табло, где можно узнать о времени подхода автобуса. На сегодняшний день такие электронные табло уже работают в 16 павильонах.

Пассажирам напоминают: по вопросам местонахождения автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов можно обращаться в автоматизированный диспетчерский центр Владивостока круглосуточно по телефонам 260-52-52, 236-32-52.

Для справки

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) - российская спутниковая система навигации. Транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара, предоставляя навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]