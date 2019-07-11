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Новый электробус попал в ДТП во Владивостоке

Новый электробус попал в ДТП во Владивостоке

Источник фото: Vl.ru

15 сентября один из новых электробусов, которые выпустили на 90-й маршрут во Владивостоке пять дней назад, попал в ДТП на Дальзаводе. Судя по фото от читателей, ЛиАЗ столкнулся с синим BMW при повороте направо, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как сообщили в мэрии, 11 сентября во Владивостоке начали работать два новых электробуса ЛиАЗ-6274 – они ходят из центра до Спортивной. Это первые регулярные рейсовые автобусы с электрическим двигателем на Дальнем Востоке России.

По данным Vl.ru, первая такая машина во Владивостоке появилась ещё в декабре 2019 года. Её везли в Приморье на специальной платформе и первоначально доставили в городское троллейбусное депо. Тогда же, в декабре, установили и провели первые тесты зарядной станции на Новоивановской, 10 в районе площади Луговой. Осваивать новый вид транспорта водители троллейбусов и автобусов начали в марте на территории троллейбусного депо на Иртышской, 7. Обкатка «транспорта будущего» уже в реальных городских условиях стартовала в мае. И вот в сентябре они наконец-то вышли на маршруты.

Стоимость каждого электробуса составила 31,4 млн рублей, ещё 15 млн стоит зарядная станция. Всего на два электробуса и станцию зарядки было потрачено из бюджета 77,8 млн рублей. Контракт на перевозку получило ОАО «Электрический транспорт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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