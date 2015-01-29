Самое большое зарядное устройство протестировали во Владивостоке
Во Владивостоке прошла тестовая подзарядка первого электробуса, закупленного городскими властями, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на городскую администрацию.
Этот непростая техническая процедура состоялась под контролем специалистов научно-производственного предприятия «Энергия» (г. Москва), которые завершили монтаж ультрабыстрой зарядной станции на улице Новоивановской.
Для тестирования аппаратуры электробус своим ходом прибыл из троллейбусного депо на Иртышской. За рулем – самый опытный водитель ОАО «Электрический транспорт» Андрей Исаков, за плечами которого – более 30 лет стажа.
Как сообщили в управлении транспорта, электробус пока проходит необходимый процесс оформления и тестирование – вынужденная мера, которая позволила доставить его со Второй Речки до площади Луговой. После восполнения электрической энергии, которая длилась чуть более 20 минут, электробус вернулся в депо.
«Пока говорить о выходе электробусов на маршрут преждевременно, – уточнил начальник управления транспорта Александр Иванов. – На линию их выпустим только после того, как к этому будут полностью готовы и техника, и обслуживающий электробусы персонал. Пока процесс идет успешно, и считаем прибытие этого современного, экологически чистого транспорта во Владивосток настоящим новогодним подарком всем горожанам».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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