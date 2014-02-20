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15 млн. руб. заплатит мэрия Владивостока за доставку б/у трамваев из Москвы во Владивосток

15 млн. руб. заплатит мэрия Владивостока за доставку б/у трамваев из Москвы во Владивосток

Фото: Администрация г. Владивостока

Администрация Владивостока в четверг, 31 октября, объявила электронный аукцион на оказание услуги по доставке 10 трамвайных вагонов автомобильным транспортом из Москвы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 миллионов 200 тысяч рублей. Окончание приема заявок – 8 ноября.

Как следует из условий контракта, поставщик обязан будет доставить вагоны во Владивосток в течение 35 дней с даты заключения муниципального контракта.

Доставить во Владивосток необходимо вагоны моделей 71-619 К и 71-619 КС. Это трамваи, которые предназначены для перевозки пассажиров как в одиночном режиме, так и в составе поезда из двух или трёх вагонов. Вместимость вагонов составляет до 120 человек, мест для сидения – 30. Трамваи выпущены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С. М. Кирова.

Напомним, договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока сразу десяти трамвайных вагонов была достигнута в этом году. Речь идет о транспортных средствах 2005-2007 годов выпуска, которые прошли капитальный ремонт.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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