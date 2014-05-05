Первые трамваи прибыли из Москвы во Владивосток
Больший трамвайный эшелон прибывает во Владивосток.
В ночь на 10 января в дальневосточную столицу приехала первая партия вагонов, а уже днём в депо на Борисенко привезут вторую. До конца недели все десять вагонов завершат свой самый протяженный в мире трамвайный маршрут.
Как сообщили в мэрии, сразу после захода в город вагоны были доставлены в трамвайное депо на улице Борисенко. Сегодня их выгрузят, приведут в порядок после дальней дороги и начнут готовить к выходу на маршрут. Параллельно специалисты администрации города приступят к оформлению трамваев в муниципальную собственность. Затем они будут переданы на баланс ОАО «Электрический транспорт».
Напомним, договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока десяти трамвайных вагонов была достигнута весной 2019 года. От краевого центра требовалось лишь выделить средства на доставку вагонов и провести аукцион.
Контракт на доставку был заключен 28 ноября. Победителем электронного аукциона, который прошел в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, стал ИП Аржаных С. И. Во Владивосток доставят вагоны моделей 71-619 К и 71-619 КС, вместимость которых составляет до 120 человек. Трамваи выпущены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С. М. Кирова. В 2020 году российская столица также намерена передать Владивостоку восемь троллейбусов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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