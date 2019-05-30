Московские трамваи во Владивостоке ожидают до конца года
До конца года во Владивостоке ожидают прибытия автоплатформ с десятью трамваями, которые безвозмездно передало краевому центру правительство Москвы. Все вагоны уже находятся в пути.
В администрации Владивостока рассказали, что после доставки трамваев потребуется еще оформление необходимых в таких случаях документов. Ожидается, что на маршрут трамваи выйдут не раньше января.
Договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока сразу десяти трамвайных вагонов была достигнута в этом году. Речь идет о транспортных средствах, которые прошли капитальный ремонт. От краевого центра требовалось лишь выделить средства на доставку вагонов и провести аукцион.
Контракт на доставку был заключен 28 ноября этого года. Сумма контракта составила 8 млн 492 тысячи рублей при начальной (максимальной) сумме 15 миллионов 200 тысяч рублей.
Победителем электронного аукциона, который прошел в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, стал ИП Аржаных С. И. Как следует из условий контракта, поставщик обязан доставить вагоны во Владивосток в течение 35 дней с даты его заключения. Способ доставки – автомобильный транспорт.
Доставить во Владивосток необходимо вагоны моделей 71-619 К и 71-619 КС, вместимость которых составляет до 120 человек. Трамваи выпущены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С. М. Кирова.
В 2020 году российская столица намерена передать Владивостоку восемь троллейбусов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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