Московские трамваи во Владивостоке ожидают до конца года

До конца года во Владивостоке ожидают прибытия автоплатформ с десятью трамваями, которые безвозмездно передало краевому центру правительство Москвы. Все вагоны уже находятся в пути.

В администрации Владивостока рассказали, что после доставки трамваев потребуется еще оформление необходимых в таких случаях документов. Ожидается, что на маршрут трамваи выйдут не раньше января.

Договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока сразу десяти трамвайных вагонов была достигнута в этом году. Речь идет о транспортных средствах, которые прошли капитальный ремонт. От краевого центра требовалось лишь выделить средства на доставку вагонов и провести аукцион.

Контракт на доставку был заключен 28 ноября этого года. Сумма контракта составила 8 млн 492 тысячи рублей при начальной (максимальной) сумме 15 миллионов 200 тысяч рублей.

Победителем электронного аукциона, который прошел в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, стал ИП Аржаных С. И. Как следует из условий контракта, поставщик обязан доставить вагоны во Владивосток в течение 35 дней с даты его заключения. Способ доставки – автомобильный транспорт.

Доставить во Владивосток необходимо вагоны моделей 71-619 К и 71-619 КС, вместимость которых составляет до 120 человек. Трамваи выпущены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С. М. Кирова.

В 2020 году российская столица намерена передать Владивостоку восемь троллейбусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]