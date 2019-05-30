Правительство Москвы намерено передать Владивостоку 10 троллейбусов

10 троллейбусов намерено передать в этом году правительство Москвы в собственность Владивостока. Речь идет о транспортных средствах, выведенных в столице из регулярной пассажирской эксплуатации, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии Владивостока.

В настоящее время департамент городского имущества города Москвы ведет работу по выпуску распорядительного документа, который предусматривает передачу. Ориентировочный выпуск распоряжения – 1 квартал 2020 года. После этого ГУП «Мосгортранс» начнет процедуру передачи троллейбусов региону.

Планируется, что троллейбусы производства Вологодского механического завода (ныне АО «Транс-Альфа») после оформления в муниципальную собственность Владивостока будут переданы на баланс ОАО «Электрический транспорт». Работа будет вестись по той же схеме, по которой городу были переданы трамваи.

Напомним, договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока десяти трамвайных вагонов была достигнута весной 2019 года. От краевого центра требовалось лишь выделить средства на доставку вагонов и провести аукцион. В январе все трамваи благополучно доставили в краевой центр, сейчас их готовят к выходу на маршрут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]