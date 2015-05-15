Трамваи из Москвы прибудут во Владивосток

Заключен контракт на доставку во Владивосток 10 трамваев из Москвы. Администрация Владивостока заключила контракт на доставку во Владивосток десяти трамваев из Москвы. Сумма контракта составила 8 млн 492 тысячи рублей при начальной (максимальной) сумме 15 миллионов 200 тысяч рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

Победителем электронного аукциона стал ИП Аржаных С. И. Как следует из условий контракта, поставщик обязан доставить вагоны во Владивосток в течение 35 дней с даты его заключения. Способ доставки – автомобильный транспорт.

Доставить во Владивосток необходимо вагоны моделей 71-619 К и 71-619 КС, вместимость которых составляет до 120 человек. Трамваи выпущены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С. М. Кирова.

Напомним, договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока сразу десяти трамвайных вагонов была достигнута в этом году. Речь идет о транспортных средствах 2005-2007 годов выпуска, которые прошли капитальный ремонт. В 2020 году российская столица намерена передать Владивостоку восемь троллейбусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]