Люди едва не задохнулись в трамвае во Владивостоке (видео)
По маршруту от Минного городка до Луговой в трамвае, на задней площадке, появился едкий дым. Пассажиры испугались, начали кашлять, едва не задохнулись. В трамвае, в том числе, находились дети. В сети появились комментарии, многие жители Приморья в очередной раз высказали мнение о том, что парк травмаев нужно обновлять, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС".
Отметим, Администрация Владивостока заключила контракт на доставку во Владивосток десяти трамваев из Москвы. Сумма контракта составила 8 млн 492 тысячи рублей
Видео: Инстаграм/"Экипажи ДПС"
https://www.instagram.com/p/B5wrYrLn_JkSKsXRJ6Zi8XohH80dCAE07I7E9c0/?igshid=wj6f1pi9g12j
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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