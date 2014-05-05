Транспорт: Самый длинный трамвайный маршрут связал Владивосток и Москву. Видеорепортаж Максима Каленника
Самый длинный трамвайный маршрут в мире на короткое время связал Владивосток и Москву. Из столицы страны в столицу ДВ поступили вагоны, прошедшие капитальный ремонт и бесплатно переданные мэрией Москвы
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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