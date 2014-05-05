Самый длинный трамвайный маршрут в мире на короткое время связал Владивосток и Москву. Из столицы страны в столицу ДВ поступили вагоны, прошедшие капитальный ремонт и бесплатно переданные мэрией Москвы

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]