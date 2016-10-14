Клиенты платежных терминалов перестанут быть анонимными

С 3 августа запрещается анонимное пополнение электронных кошельков, сообщают «Вести:Приморье».

Так, клиенты "Яндекс.Денег", QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, смогут вносить на них деньги только через счет в банке, а не наличными через электронные платежные терминалы, отмечает «РГ.

Анонимное пополнение электронных кошельков запрещено для противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Пополнение кошелька через банковский счет автоматически будет означать, что пользователь прошел идентификацию и что известен источник происхождения денег на таком кошельке. Таким образом, если пользователь будет заподозрен в выполнении незаконной операции, его счет будет заблокирован.

С 1 апреля российские банки уже обязали сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]