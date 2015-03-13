Мошенники нашли новый способ кражи денег
Мошенники придумали новый способ обналичивания украденных денег. Аферисты переводят средства на виртуальный "пластик" онлайн-кошельков, используя систему card2card (сервис перечислений с карты на карту разных банков), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия».
Алгоритм прост.
Card2card-платформы работают следующим образом: человек вбивает данные «пластика», с которого хочет снять деньги, и сведения карты, на которую хочет их зачислить (это может быть и виртуальный вариант). Затем владельцу карты-отправителя приходит SMS с кодом подтверждения, который он должен указать. Под видом сотрудников службы безопасности банка мошенники просят клиентов сообщить код из сообщения. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте. Они есть, например, в «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney.
Популярность виртуальных карт для вывода денег объяснима простотой их покупки на подставных лиц и меньшей защитой, нежели у банковских. Эксперты полагают, что так преступники заметают следы и усложняют возврат средств.
В 2019-м случаи мошенничества участились до четырёх раз в месяц.
Отметим, ранее сообщалось, самыми популярными способами обналичивания среди мошенников, специализирующихся на краже денег с пластиковых карт, была покупка вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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