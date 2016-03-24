Мошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон
Киберпреступники начали использовать новый способ вывода средств у клиентов банков - через установку программы удаленного доступа на смартфон, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости. Об этом рассказал в интервью в рамках московского международного форума "Открытые инновации" гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
"Новая преступная схема связана с попыткой заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа и похитить деньги. Среднемесячная сумма ущерба по данному типу мошенничества для крупного банка может составлять от шести до десяти миллионов рублей", - сообщил он.
По словам Сачкова, в течение полугода система Secure Bank ежемесячно, в среднем, фиксирует более тысячи попыток вывода денежных средств со счетов физических лиц с помощью схемы с программой для удаленного доступа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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