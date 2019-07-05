О новом виде мошенничества с использованием мобильного приложения сообщили в Центробанке

ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП). При установке в мобильном банке одной из кредитных организаций возможности переводов по СБП была оставлена уязвимость, связанная с открытым API-интерфейсом. Через нее мошенники смогли подменять счета отправителя. Эксперты отмечают, что это первый случай использования СБП в схеме успешной хакерской атаки на банк, - сообщает РБК.

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.

Как сообщает издание, мошенники через брешь в системе одного из банков получили доступ к данным счетов клиентов, после чего запустили мобильное приложение в режиме отладки, авторизуясь как реальные клиенты. После этого они дали команду на перевод денег, но вместо своего счета, с которого должны списываться средства, указали счет другого клиента банка. Система не проверяет принадлежность счета и списывает деньги у другого лица, переводя их мошеннику. Как сообщили участники рынка изданию, это первый случай хищения с помощью СБП.

ФинЦЕРТ также отмечала, что мошенники получили номера счетов клиентов банков, используя метод перебора.

В Центробанке рассказали, что проблема обнаружена в мобильном приложении и системах дистанционного обслуживания одного банка и была краткосрочной. «Она была оперативно устранена», — подчеркнули в ЦБ, не уточнив, о каком банке идет речь. Кроме того, по данным регулятора, сама Система быстрых платежей надежно защищена.

В Национальной системе платежных карт, которая выступает операционным платежным клиринговым центром СБП, подтвердили, что проблема была локальной, а в программном обеспечении самой системы брешей не было найдено.

Как рассказал источник издания в крупном банке, об уязвимости мог знать только тот, кто хорошо знаком с архитектурой приложения этого банка. «То есть либо кто-то внутри банка, либо разработчик программного обеспечения, либо тот, кто его тестировал», — предположил собеседник.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что, как правило, такие уязвимости обнаруживаются после сообщений клиентов и проведения расследования.

В июне 2019 года первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев заявлял, что в СБП реализован специальный алгоритм, который не дает узнать информацию о клиенте путем перебора номеров. «Он позволяет в случае обнаружения подобных попыток со стороны банка отправителя не доводить эти запросы до банка получателя. Мы видим, что в ряде банковских систем такие переборы делают, но на уровне СБП они блокируются», — говорил эксперт.

Но в ноябре 2019 года ЦБ предупредил банки о возможном использовании мошенниками метода «перебора идентификаторов» в Системе быстрых платежей. Таким образом, сообщали в Центробанке, можно узнать имя, отчество и первую букву фамилии человека, а также в каком банке у него открыт счет. В ЦБ предположили, что с этими данными мошенники могут совершать хищения, используя методы «социальной инженерии», то есть, например, позвонить кому-либо и убедить его выдать важную информацию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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