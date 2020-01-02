Перевод из банка в банк: запущен новый способ

В РФ запустили новый способ переводов со счетов в разных банках, сообщают «Вести:Приморье».

Банки начали внедрение сервиса pull-переводов в Системе быстрых платежей. Он представляет собой простой способ владельцу счетов в разных банках сосредоточить деньги в одном банке, например, для оплаты кредита, крупной покупки, открытия депозита, отмечает «РГ».

До сих пор через СБП можно было осуществлять переводы между счетами только по инициативе отправителя - банка, откуда переводятся деньги. Теперь это можно будет сделать по инициативе получателя - через приложение того банка, на счет в котором зачисляются средства.

"Это удобнее, чем открывать приложения разных банков и делать переводы: достаточно открыть окно Системы быстрых платежей (СБП) в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках", - отмечают в Банке России.

Уже несколько банков реализовали сервис пополнения счета со счетов пользователя в других банках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]