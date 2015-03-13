Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, об этом заявил РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации" глава Group-IB Илья Сачков.
По его словам, ежемесячные потери крупных кредитных организаций от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей.
Как отметил Сачков, система Secure Bank каждый месяц фиксирует более тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью этой схемы.
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]
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