Новости Общество Экономика Происшествия

Сегодня, 15:31
 

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, об этом заявил РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации" глава Group-IB Илья Сачков.

По его словам, ежемесячные потери крупных кредитных организаций от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей.

Как отметил Сачков, система Secure Bank каждый месяц фиксирует более тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью этой схемы.

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.


Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря