Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, об этом заявил РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации" глава Group-IB Илья Сачков.

По его словам, ежемесячные потери крупных кредитных организаций от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей.

Как отметил Сачков, система Secure Bank каждый месяц фиксирует более тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью этой схемы.

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]

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