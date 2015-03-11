Переход на «удаленку» спровоцирует увеличение краж денег с банковских карт

Число случаев утечки базы данных банковских клиентов возрастет в несколько раз из-за того, что сотрудники кредитных организаций перешли на «удаленку» и их действия почти не контролируются, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

«С переходом сотрудников банков на удаленную работу количество утечек информации возрастет в два-три раза», — прогнозирует специалист в области защиты информации. По его словам, с переходом работников кредитных организаций на «удаленку» средства информационной безопасности работают хуже за счет снижения контроля со стороны коллег.

К тому же, как отмечает Ульянов, сейчас банковские сотрудники имеют круглосуточный доступ к информации. У них появилось больше времени на подготовку к тому, чтобы украсть данные, в отличие от обычных рабочих будней, когда нужно еще выполнять свои должностные обязанности. Эксперт также подчеркнул, что некоторым клиентам будет сложнее узнать о том, что с их счета списаны средства, так как они отказываются от SMS-оповещений из-за того, что в ряд банков делает эту услугу платной.

Ранее стало известно, что в 2020 году сотрудники банков стали чаще продавать и использовать в личных целях персональные данные клиентов. За первые месяцы текущего года количество судебных дел, которые касались хищения денег с использованием должностного положения, было больше, чем за весь 2019 год. Банковские служащие стали чаще не только продавать данные клиентов, но и брать на них кредиты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]