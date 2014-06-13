Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов

Для хищения денег у людей с помощью банкоматов мошенники могут применять как технические средства, так и социальные методы, - сообщает РИА Новости.

К примеру, злоумышленники могут использовать накладки на клавиатуру банкомата и дополнительные считыватели карт, так называемые скиммеры, рассказал консультант центра информационной безопасности компании "Инфосистемы джет" Александр Рогозин.



"К социальным методам мошенников можно отнести банальное подглядывание за вводом пин-кода карты и мошеннические схемы, когда группа злоумышленников намеренно "забывает" карту в банкомате, а затем обвиняет нашедшего ее человека в краже денег", — предостерегает эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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