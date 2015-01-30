За перевод денег по номеру телефона будут взимать комиссионный сбор

Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона. Для обычных пользователей сервис также может стать платным, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Регулятор планирует брать от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы как с банка-отправителя, так и с банка-получателя. ЦБ при этом может ограничивать размер комиссии, которую будут брать банки с клиентов.

Система быстрых платежей (СБП) - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

Сейчас в системе быстрых платежей более 30 участников, в том числе 10 крупнейших банков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ, по состоянию на 25 декабря 2019 года россияне совершили 6,3 млн операций более чем на 55 млрд рублей. Средняя сумма одного перевода при этом составляет 8800 рублей.

Для обычных пользователей сервис также может стать платным - некоторые банки уже заявили о намерении установить комиссию за переводы в СБП.

При этом генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр СБП) Владимир Комлев в интервью ТАСС заявил, что многие банки могут отказаться от комиссии, чтобы привлечь и не потерять клиентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]