Комиссии за переводы по номеру телефона отменят

Нулевые тарифы для банков за P2P-переводы в Системе быстрых платежей между физическими лицами, которые действовали в течение первого года ее работы, будут возвращены, сообщает «Вести: Приморье».

Об этом рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече с банкирами, которую организовала ассоциация банков России.

"Мы планируем дать два года, чтобы и банкам и клиентам было удобно и комфортно", - сказала Скоробогатова. Благодаря этому банки не будут брать комиссии с клиентов или же установят их на минимальном уровне.

"Это означает, что мы ожидаем от банков, (что они не будут) задирать комиссии для клиентов, - сказала Скоробогатова. - Потому что мы видели, что некоторые банки, несмотря на комиссию ноль, умудряются поставить (для клиентов комиссию в размере) 1-1,5%, как по карточным транзакциям. Конечно, эти кейсы для нас крайне странные, мы будем с ними разбираться".

По данным «РГ», с января, когда истек льготный срок для банков - участников Системы быстрых платежей, часть банков ввела комиссии за P2P-переводы через эту систему (некоторые - только при превышении определенного лимита переводов), основная часть сохранила нулевые тарифы для клиентов. Сейчас банкам переводы в рамках СБП стоят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]