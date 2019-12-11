Банковские комиссии: с 1 мая ЦБ вводит ограничения

В целях обеспечения возможности для граждан беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами Банк России устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами, так:

Центральный Банк России ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц с 1 мая, сообщают «Вести:Приморье». Планируется, что переводы до 100 тысяч рублей будут бесплатными. В случае если они больше данного лимита, плата должна быть не выше 0,5% от суммы, но при этом не более 1500 рублей.

Фактический запрет банкам брать комиссии за быстрые переводы вводится для того, чтобы поддержать россиян в условиях развития пандемии коронавируса, отмечает пресс-служба ведомства.

С помощью СБП, к которой присоединились порядка 50 банков, можно переводить деньги между счетами разных кредитных организаций по номеру телефона, без участия дебетовых карт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]