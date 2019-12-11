В России отменили банковский роуминг

Российским банкам с 14 июня запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации, соответствующий закон вступил в силу в воскресенье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого банковского роуминга, то есть комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.



Запрет на отмену банковского роуминга в первую очередь затронул Сбербанк. Крупнейший российский банк с апреля постепенно начал заменять традиционные комиссии на переводы между физлицами подпиской.



Согласно новой тарификации, клиенты Сбербанка смогут ежемесячно переводить до 50 тысяч рублей внутри банка без комиссии. В кредитной организации считают, что межрегиональные переводы станут бесплатными для почти 90% клиентов.

Для совершения переводов сверх установленных лимитов банк ввел систему подписок, которая позволит настраивать комиссию за платежи и переводы в соответствии с потребностями каждого клиента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]