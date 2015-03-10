Банки отменят комиссию за переводы
Закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами принят в третьем, окончательном чтении. Изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Госдуму Федерального собрания РФ.
«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в документе.
Нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами.
Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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