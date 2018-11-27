«Чаще по пятницам»: названа самая популярная сумма перевода

Самой популярной суммой перевода среди пользователей Системы быстрых платежей (СБП) стала одна тысяча рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Известия».

В тройку лидеров также вошли транзакции размером в 500 и 2 тыс. рублей, следует из данных Национальной системы платежных карт.

Специалисты проанализировали переводы через СБП с начала 2020 года. При этом популярностью пользуются и небольшие переводы на сумму до 1 тыс. рублей.

Чаще всего переводы внутри СБП пользователи совершают по пятницам — 18% от всех трансакций. При этом во все дни недели пользователи активнее всего отправляют деньги с 7 утра до 6 вечера. Пик трансакций — время с 09:00 до 10:00 включительно.

«Мы видим — это удобный для россиян инструмент перевода средств друг другу. Они часто используют его в самых разных ситуациях — например, когда нужно отдать коллеге деньги за обед, скинуться на подарок другу, перевести деньги родным или самому себе с одной карты на другую, где выгоднее кешбэк», — объяснил директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников. По его словам, подобные платежи безопасны, а процесс занимает несколько секунд.

Комиссию не надо платить, если совершаются переводы до 100 тыс. рублей ежемесячно. По переводам больше этой суммы комиссия составит 0,5%, но не более 1,5 тыс. рублей, отметил он.

СБП — сервис, с помощью которого можно мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к СБП.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]