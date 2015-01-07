В Приморье резко увеличились случаи телефонного и интернет-мошенничества. По данным прокуратуры Приморского края за три месяца этого года уже совершенно почти 800 преступлений, связанных с обманом клиентов банков и компаний мобильной связи.

То же самое касается сообщений и звонков от неизвестных лиц, о выигрышах в конкурсах, лотереях, о случайном зачислении на ваш счет денежных средств. Не стоит сразу верить и призывам о срочной помощи по просьбе родственников, попавших в беду. Жертв телефонных мошенников становится все больше - как правило это пенсионеры.

Александра Корсакова, прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел: "Звонки с незнакомого номера якобы от родственника или хорошего знакомого, признание в серьезном преступлении и обещание все объяснить потом, просьбы немедленно перевести или привезти крупную сумму денег".

Еще один популярный у мошенников способ - позвонить и напомнить о старом знакомстве, которого никогда не было: мол, это же я, не узнал!? В зависимости от ответа и даже психологического характера вашего голоса позвонивший сразу принимает решение - получится ли вас обмануть. А еще любят представляться сотрудниками банков, компаний мобильной связи, пенсионного фонда, несуществующего собеса и так далее. Ссылаются на информацию о блокировке счетов и карт или о странных переводах и платежах, которые были зарегистрированы в других городах и даже странах.

Александра Корсакова, прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел: "Необходимо помнить, что сотрудники банка НИКОГДА не просят назвать реквизиты банковской карты (ПИН-код, срок действия, трехзначные коды на ее обороте) или пароль в систему удаленного доступа управления счетами".

Выйти на след таких мошенников сложно, а вернуть деньги обратно на счет получается еще реже. Что касается банков, они вряд ли компенсируют ваши убытки - ведь все действия, о которых вас просили звонившие, вы сделали добровольно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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