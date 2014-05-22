Новый закон: отчет о деньгах на электронных кошельках и крупные штрафы

По новому закону, россиянам придется отчитываться в налоговую об операциях на электронных кошельках, сообщают «Вести:Приморье».

За неисполнение закона последуют крупные штрафы, рассказал ura.ru один из авторов новой нормы, депутат Госдумы, председатель Совета банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.

«Те, кто не исполняет закон, могут быть оштрафованы на 40% от дохода за год. Закон распространяется только на операции свыше 600 тысяч рублей. Это делается, чтобы граждане соблюдали законодательство. Сейчас такие же нормы действуют для владельцев банковских счетов», — объяснил Аксаков.

Создатель закона отметил, что раньше электронные кошельки просто были упущены из виду. Теперь же новая норма восстановила пробел в законодательстве. В первую очередь нововведение коснется тех россиян, которые имеют счета за рубежом в виде электронных кошельков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]