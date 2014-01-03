Электронные сигареты и кальяны могут запретить

В ближайшие дни Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, который приравнивает курение электронных сигарет (вейпов) и кальянов в общественных местах к обычным сигаретам. И, соответственно, на курильщиков электронных сигарет будут распространяться такие же штрафы, как и на тех, кто курит обычные сигареты. А кальяны вообще могут оказаться под запретом в кафе и ресторанах, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «РГ».

"Запрет на курение в общественных местах, в аэропортах, на вокзалах, в кафе и ресторанах, в соцобъетах, на территории санаториев, пансионатов и домов отдыха, на детских площадках будет распространяться и на электронные сигареты. Курить электронные сигареты можно будет, как и обычные, только в специально отведенных для это местах. А кальяны, как я считаю, в кафе и ресторанах вообще не должны быть. Возможно, только в каких-то специальных заведениях, существующих для любителей кальянов", - отметил один из авторов законопроекта председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Он напомнил, что законопроект уже одобрен правительством и поддержан профильным комитетом Госдумы по охране здоровья, который рекомендовал принять его в первом чтении.

В частности, статью 6.24 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить словами "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, использования электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс рублей. При этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс рублей.

Также законопроектом вводится наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан в размере от 2 до 3 тыс рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тыс рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тыс рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]