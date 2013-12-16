Нарушители антитабачного законодательства обогатили краевую казну на 2 млн ₽

Почти 5 тыс. приморцев оштрафованы за курение в общественных местах, — сообщают «Вести: Приморье» по данным УМВД.



В этом году сотрудники полиции Приморья составлены 4979 административных протоколов в отношении граждан, нарушивших запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.



Нарушители антитабачного законодательства выплатили штрафов на 2 млн 168 тыс. рублей.

Места, запрещенные для курильщиков:

- территории образовательных и лечебных учреждений,

- общественный транспорт,

- детские площадки,

- места общественного питания и предприятия торговли,

- подъезды и лифты в многоквартирных жилых домах,

- общественные пляжи и парки,

- помещения в государственных и муниципальных организациях,

- вокзалы и аэропорты, АЗС.

⠀

Ответственность за курение в общественных местах - штраф в размере до 1 500 руб.

⠀

За курение на детской площадке установлен штраф в размере до 3000 руб.

⠀

❗️2000 руб. придется заплатить гражданину, который вовлекает несовершеннолетнего в процесс курения (покупает для него сигареты или предлагает попробовать покурить).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]