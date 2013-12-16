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Нарушители антитабачного законодательства обогатили краевую казну на 2 млн ₽

Нарушители антитабачного законодательства обогатили краевую казну на 2 млн ₽

Фото: v.img.com.ua

Почти 5 тыс. приморцев оштрафованы за курение в общественных местах, — сообщают «Вести: Приморье» по данным УМВД.

В этом году сотрудники полиции Приморья составлены 4979 административных протоколов в отношении граждан, нарушивших запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

Нарушители антитабачного законодательства выплатили штрафов на 2 млн 168 тыс. рублей.

Места, запрещенные для курильщиков:
- территории образовательных и лечебных учреждений,
- общественный транспорт,
- детские площадки,
- места общественного питания и предприятия торговли,
- подъезды и лифты в многоквартирных жилых домах,
- общественные пляжи и парки,
- помещения в государственных и муниципальных организациях,
- вокзалы и аэропорты, АЗС.

Ответственность за курение в общественных местах - штраф в размере до 1 500 руб.

За курение на детской площадке установлен штраф в размере до 3000 руб.

❗️2000 руб. придется заплатить гражданину, который вовлекает несовершеннолетнего в процесс курения (покупает для него сигареты или предлагает попробовать покурить).

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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