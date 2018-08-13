Наказание неизбежно: подростков вовлекают в «бытовую наркоманию»

В 2019 году сотрудниками полиции Приморья составлены 5667 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, сообщает «Вести: Приморье».

За вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака 9 приморцев привлечены к административной ответственности.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 2 млн 846 тыс. рублей.

Полиция напоминает: действующим законодательством предусмотрен перечень мест, разрешенных и запрещенных для курильщиков.

Под запрет попадают:

- территории любых образовательных и лечебных учреждений,

-общественный транспорт,

- детские площадки,

- места общественного питания и предприятия торговли,

- подъезды, лифты в многоквартирных жилых домах,

- общественные пляжи, парки,

- помещения в государственных и муниципальных организациях,

- вокзалы и аэропорты.

За курение в общественных местах предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере до 1 500 рублей.

За курение на детской площадке установлен штраф в размере до 3 000 рублей.

2 000 рублей придется заплатить гражданину, который вовлекает несовершеннолетнего в процесс курения, а именно, покупает для него сигареты или предлагает попробовать покурить.

В полиции также подчеркнули: в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

Полицейские регулярно проводят мероприятия по пресечению табакокурения в местах массового пребывания граждан и вовлечению несовершеннолетних в процесс потребления табака, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]