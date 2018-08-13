Наказание неизбежно: подростков вовлекают в «бытовую наркоманию»
В 2019 году сотрудниками полиции Приморья составлены 5667 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, сообщает «Вести: Приморье».
За вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака 9 приморцев привлечены к административной ответственности.
Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 2 млн 846 тыс. рублей.
Полиция напоминает: действующим законодательством предусмотрен перечень мест, разрешенных и запрещенных для курильщиков.
Под запрет попадают:
- территории любых образовательных и лечебных учреждений,
-общественный транспорт,
- детские площадки,
- места общественного питания и предприятия торговли,
- подъезды, лифты в многоквартирных жилых домах,
- общественные пляжи, парки,
- помещения в государственных и муниципальных организациях,
- вокзалы и аэропорты.
За курение в общественных местах предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере до 1 500 рублей.
За курение на детской площадке установлен штраф в размере до 3 000 рублей.
2 000 рублей придется заплатить гражданину, который вовлекает несовершеннолетнего в процесс курения, а именно, покупает для него сигареты или предлагает попробовать покурить.
В полиции также подчеркнули: в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
Полицейские регулярно проводят мероприятия по пресечению табакокурения в местах массового пребывания граждан и вовлечению несовершеннолетних в процесс потребления табака, отметили в пресс-службе ведомства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.07.2019 С начала года свыше 4 тысяч приморцев оштрафованы за курение в общественных местах
-
14.06.2019 Свыше 3 тыс. жителей Приморья оштрафованы за курение в общественных местах
-
16.01.2019 Свыше 6 тысяч жителей Приморья оштрафованы в 2018 году за курение в общественных местах
-
28.11.2019 Нарушители антитабачного законодательства обогатили краевую казну на 2 млн ₽
-
13.08.2018 С начала года в Приморье за курение в общественных местах привлечено к ответственности свыше 4,3 тысяч человек
-
18.10.2018 В 2018 году полицейские привлекли к ответственности свыше 5 тысяч жителей Приморья за курение в общественных местах
Добавить комментарий