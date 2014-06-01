Новости Общество
Сегодня, 11:55

«Особый» вид отдыха запретят в ресторанах и кафе

«Особый» вид отдыха запретят в ресторанах и кафе

Источник фото: pixabay.com

С 30 октября вводится запрет на кальяны и потребление никотинсодержащей продукции в ресторанах и кафе. Вступают в силу положения, приравнивающего вейпы и кальяны к табачным изделиям, сообщают «Вести:Приморье».

При этом закон не запрещает деятельность кальянных, а только ограничивает использование кальяна в заведениях общепита.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о приравнивании электронных сигарет и кальянов к табачным изделиям.

Поправки затрагивают любую содержащую никотин продукцию - электронные сигареты, вейпы, никпэки, снюс и насвай. Ко второму чтению депутаты уточнили, что ограничения коснутся и кальянов. В местах, где нельзя курить сигареты, будет запрещено также употреблять подобную продукцию, гласит законопроект. В том числе - на рынках, в торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах, в зданиях вокзалов и аэропортов, отмечает «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме