«Особый» вид отдыха запретят в ресторанах и кафе
С 30 октября вводится запрет на кальяны и потребление никотинсодержащей продукции в ресторанах и кафе. Вступают в силу положения, приравнивающего вейпы и кальяны к табачным изделиям, сообщают «Вести:Приморье».
При этом закон не запрещает деятельность кальянных, а только ограничивает использование кальяна в заведениях общепита.
Напомним, ранее Госдума приняла закон о приравнивании электронных сигарет и кальянов к табачным изделиям.
Поправки затрагивают любую содержащую никотин продукцию - электронные сигареты, вейпы, никпэки, снюс и насвай. Ко второму чтению депутаты уточнили, что ограничения коснутся и кальянов. В местах, где нельзя курить сигареты, будет запрещено также употреблять подобную продукцию, гласит законопроект. В том числе - на рынках, в торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах, в зданиях вокзалов и аэропортов, отмечает «РГ».
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