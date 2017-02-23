Новости Общество
Сегодня, 14:26

Любимое миллионами граждан занятие теперь будет наказываться штрафом

Любимое миллионами граждан занятие теперь будет наказываться штрафом

Источник фото: pixabay.com

Владимир Путин подписал закон о кальянах и вейпах, сообщают «Вести:Приморье».

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.

Документ, опубликованный на портале правовых актов, распространяет положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны.

22 апреля Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.

Первый зампред профильного комитета ГД Федот Тумусов в беседе с RT отметил, что депутаты долго работали над этой проблемой перед принятием инициативы. По его словам, они намерены продолжить совершенствовать законодательство, чтобы «вообще исключить вредное воздействие любого никотина на наших детей, молодёжь».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме