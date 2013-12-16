С 30 октября только так: новый запрет предусматривает штраф в 40 тысяч рублей

Курение кальянов и электронных сигарет в кафе и ресторанах запрещается с 30 октября 2020 года, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующие поправки в «антитабачный закон» (закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма) были приняты еще в конце июля. Курение кальянов и вейпов приравняли к употреблению табака.

Данная мера вводится с целью «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции». тем, кто не согласен с новым законом, грозят штрафы от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей. Для владельцев заведения санкция предусматривает штраф - 40 тысяч рублей.

Ресторатор Тимур Ланский отмечает: кальяны - услуга, требующая специальной сервисной службы и индивидуального обслуживания, специальных технических условий. "Я лично понимаю озабоченность законодателей о вреде курения в общественных местах и предприятиях общественного питания в том числе. Но одно дело - ввести продуманные меры по предотвращению вреда от курения. Это, несомненно, нужное дело. И совсем другое - просто бескомпромиссно и бездумно запрещать все", - подчеркивает собеседник РИА Новости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]