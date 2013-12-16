Курильщики возрадуются новому закону
В российские аэропорты начнут возвращать комнаты для курения. Закон, по которому пассажирам вновь разрешили курить в аэропортах, вступает в силу 8 января, сообщает "Вести: Приморье".
Однако россияне пока не смогут курить в воздушных гаванях из-за их неготовности к изменениям.
«Для начала воздушным гаваням страны необходимо оборудовать специальные комнаты», — отмечает «КП». Согласно закону, в таких комнатах должны быть непрозрачные стены и вентиляция. Курилки будут доступны только для зарегистрированных на рейс пассажиров, а также для граждан, которые следуют транзитом.
Напомним, в 2013 году в России приняли антитабачный закон, который запретил курение во многих общественных местах. В конце декабря 2019 года Владимир Путин утвердил поправки к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который разрешает курение в специально отведенных зонах аэровокзалов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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