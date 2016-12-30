"Курилки" вернут в аэропорты

Госдума вернула комнаты для курения в аэропорты. По закону, курилки должны быть оборудованы вытяжкой и изолированы, сообщает "Вести: Приморье".

Специальные комнаты для курильщиков должны быть оборудованы в зонах для уже зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров, а также в транзитных зонах.

Соответствующий закон подписан президентом Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе подчеркивается, что курительные комнаты должны быть размещены таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений.

Парламентарии подчеркивают, что операторов авиаузлов не будут обязывать обустраивать курительные кабины — это даст возможность людям курить без вреда для окружающих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]