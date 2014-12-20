Госдума сняла запрет о курении в аэропорте





Госдума приняла закон о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов, — сообщили «Вестям: Приморье» в РГ.

Однако обязанности по организации таких зон у «воздушных гаваней» не будет — вопрос остается на усмотрение компаний. Подорожания билетов в связи с новшеством в нижней палате не ожидают.

В законе прописываются требования к курительным комнатам. Это должны быть специально выделенные изолированные помещения, которые оборудованы системами вентиляции. При этом такие зоны должны быть с непрозрачными стенами - в целях недопущения пропаганды. Необходимо «избежать возможности наблюдения за курением», пояснили депутаты. На это указывал и Минздрав, критикуя ранее законопроект.

Также прописано, где именно можно открывать курилки. Они должны располагаться «в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом».

Таким образом, можно говорить о снятии запрета на курение в зданиях аэропортов, который действовал около шести лет. Курильщикам приходилось выходить из здания и дымить на расстоянии не менее 15 метров от него, что в условиях крупных аэропортов - дело затруднительное.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]