Госдума сняла запрет о курении в аэропорте
Госдума приняла закон о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов, — сообщили «Вестям: Приморье» в РГ.
Однако обязанности по организации таких зон у «воздушных гаваней» не будет — вопрос остается на усмотрение компаний. Подорожания билетов в связи с новшеством в нижней палате не ожидают.
В законе прописываются требования к курительным комнатам. Это должны быть специально выделенные изолированные помещения, которые оборудованы системами вентиляции. При этом такие зоны должны быть с непрозрачными стенами - в целях недопущения пропаганды. Необходимо «избежать возможности наблюдения за курением», пояснили депутаты. На это указывал и Минздрав, критикуя ранее законопроект.
Также прописано, где именно можно открывать курилки. Они должны располагаться «в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом».
Таким образом, можно говорить о снятии запрета на курение в зданиях аэропортов, который действовал около шести лет. Курильщикам приходилось выходить из здания и дымить на расстоянии не менее 15 метров от него, что в условиях крупных аэропортов - дело затруднительное.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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