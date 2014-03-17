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Новый запрет: молодежь лишится одного из «удовольствий»

Новый запрет: молодежь лишится одного из «удовольствий»

Источник фото: pixabay.com

С 28 января в России вступят в силу новые правила торговли устройствами нагревания табака и табачных стиков. Об этом говорится в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. N 303-ФЗ, сообщают «Вести:Приморье».

Будет запрещена реклама таких устройств. Например, нельзя проводить розыгрыши и предоставлять скидки, так как это побуждает человека купить табачное изделие. Под запрет попадет и спонсирование или стимуляция продаж никотиносодержащих товаров, пишет «РГ».

Нельзя будет применять эти устройства там, где запрещено курить обычные сигареты. Это будет касаться и кальянов.

А розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными вообще будет запрещена, если концентрация "зелья" в жидкости или растворе превышает 20 мг/мл. Таким образом, больше нельзя будет легально купить курительные жидкости, картриджи для джул, одноразовые вейпы типа HQD и так далее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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