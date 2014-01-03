Эксперты: россиян вынуждают вернуться к вредным сигаретам

Госдума ввела акцизы на электронные сигареты и вейпы, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Коммерсантъ.

Государственная дума приняла закон о введении акцизов на электронные устройства доставки никотина (одноразовые и многоразовые электронные сигареты и вейпы), устройства для нагревания табака и жидкости с содержанием никотина, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Все электронные системы доставки никотина станут подакцизными с 1 января 2020 года. Акциз для всех видов электронных сигарет и систем нагревания табака (IQOS и GLO, которые на данный момент акцизом не облагаются) в 2020 году будет составлять 50 руб. за устройство, в 2021 году он вырастет до 52 руб., в 2022-м — до 54 руб. Акциз на жидкость с содержанием никотина от 0,1 мг/мл в 2020 году составит 13 руб. за 1 мл, в 2021 году — 14 руб., в 2022 году — 15 руб. за 1 мл.

Мера грозит ростом цен на приборы и, как следствие, возвращением потребителей к более дешевым и вредным сигаретам, предупреждают участники рынка.

Как пишет Коммерсантъ, при введении акциза на устройства покупатели будут платить акциз дважды — при покупке и стиков или жидкости, и самих устройств, указывает руководитель департамента по связям с госорганами «БАТ Россия» Олег Барвин. По его мнению, если у государства стоит задача повысить сборы акцизов электронных систем доставки никотина, то гораздо более актуальным является взимание акциза с безникотиновых жидкостей. В России сейчас такие жидкости не являются подакцизными, хотя во всем мире они облагаются налогом, добавляет господин Барвин. Он подчеркивает, что сами устройства доставки никотина и нагревания табака нигде в Европе не облагаются акцизом. В странах ЕС, наоборот, власти поощряют переход курильщиков с традиционных сигарет на ЭСДН путем облегченного налогообложения, добавляет гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский.

По словам директора по работе с госорганами «JTI Россия» Василия Груздева, логика действующего Налогового кодекса состоит в том, чтобы облагать акцизом только «расходную часть» для устройств. Без табака или жидкости сами многоразовые устройства — это не более чем электрические приборы, которые не должны подпадать под налог, поясняет он.

«Существует представление о том, что большинство любителей электронных сигарет со временем переходят на традиционные или начинают совмещать: судя по всему, это один из аргументов, стоящих за данным решением»,— полагает директор по вопросам налогообложения и международной торговли PMI в России Александр Коваленко. По его словам, отнесение устройств к подакцизной продукции грозит ростом цен, в результате чего потребители будут возвращаться к более дешевым и вредным традиционным сигаретам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]